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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4060406140624063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ахаха, рефералки превратились в тыквы :) Профессионализм Форварда продолжает нас радовать!

UPD Заработали
Востаннє редагувалось ramzes4 в Пон 25 тра, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:41

Звоню на горячую с вопросом о сумме в грейсе, а мне отвечают, типа в марте была какая-то операция, которая не прошла как покупка и по которой начислены минимальные проценты, и поэтому нужно загасить карту в ноль.
Что за операция - сказать не могут.
Смотрю в выписке, что присылают по запросу на мыло, нет подозрительных операций никаких.
В апреле звонил с таким же вопросом, назвали сумму в грейсе, которую погасил, как положено, -1РД.
Отакої. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:46

Что-то мне расхотелось получать эту кредитку - не люблю мутняк :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:10

  Vorlon написав:Что-то мне расхотелось получать эту кредитку - не люблю мутняк :?


кешбеки пока, хоть и через месяц, юзабельные
но цифры в выписке / боте / додатку под картой - да, мозг ломают

впрочем, у УкрСиба тоже ломают (виникнення заолженности, погащення и т.д. - когда карта пополнялась и пришлось на ПН выходной), екселька - наше все
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:35

  ramzes4 написав:Ахаха, рефералки превратились в тыквы :) Профессионализм Форварда продолжает нас радовать!
а что изменилось?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:а что изменилось?

Был временный глюк, не открывались ссылки.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:39

omb 404 ошибку отдавал lx4.me
Уже заработало
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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