Ахаха, рефералки превратились в тыквы Профессионализм Форварда продолжает нас радовать!
UPD Заработали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ахаха, рефералки превратились в тыквы Профессионализм Форварда продолжает нас радовать!
UPD Заработали
Востаннє редагувалось ramzes4 в Пон 25 тра, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:41
Звоню на горячую с вопросом о сумме в грейсе, а мне отвечают, типа в марте была какая-то операция, которая не прошла как покупка и по которой начислены минимальные проценты, и поэтому нужно загасить карту в ноль.
Что за операция - сказать не могут.
Смотрю в выписке, что присылают по запросу на мыло, нет подозрительных операций никаких.
В апреле звонил с таким же вопросом, назвали сумму в грейсе, которую погасил, как положено, -1РД.
Отакої.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:10
кешбеки пока, хоть и через месяц, юзабельные
но цифры в выписке / боте / додатку под картой - да, мозг ломают
впрочем, у УкрСиба тоже ломают (виникнення заолженности, погащення и т.д. - когда карта пополнялась и пришлось на ПН выходной), екселька - наше все
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:35
а что изменилось?
Кешбечные карты!
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:39
omb 404 ошибку отдавал lx4.me
Уже заработало
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