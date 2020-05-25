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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:12
Ахаха, рефералки превратились в тыквы
Профессионализм Форварда продолжает нас радовать!
UPD Заработали
Востаннє редагувалось ramzes4
в Пон 25 тра, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Пон 25 тра, 2020 12:41
Звоню на горячую с вопросом о сумме в грейсе, а мне отвечают, типа в марте была какая-то операция, которая не прошла как покупка и по которой начислены минимальные проценты, и поэтому нужно загасить карту в ноль.
Что за операция - сказать не могут.
Смотрю в выписке, что присылают по запросу на мыло, нет подозрительных операций никаких.
В апреле звонил с таким же вопросом, назвали сумму в грейсе, которую погасил, как положено, -1РД.
Отакої.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 12:46
Что-то мне расхотелось получать эту кредитку - не люблю мутняк
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Vorlon
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:10
Vorlon написав:
Что-то мне расхотелось получать эту кредитку - не люблю мутняк
кешбеки пока, хоть и через месяц, юзабельные
но цифры в выписке / боте / додатку под картой - да, мозг ломают
впрочем, у УкрСиба тоже ломают (виникнення заолженности, погащення и т.д. - когда карта пополнялась и пришлось на ПН выходной), екселька - наше все
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:35
ramzes4 написав:
Ахаха, рефералки превратились в тыквы
Профессионализм Форварда продолжает нас радовать!
а что изменилось?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:38
omb написав:
а что изменилось?
Был временный глюк, не открывались ссылки.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:39
omb 404 ошибку отдавал lx4.me
Уже заработало
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:40
ramzes4 написав:omb
404 ошибку отдавал lx4.me
Уже заработало
Подумаешь, бывает
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:51
ramzes4 написав:
Ахаха, рефералки превратились в тыквы
Чур, чур!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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