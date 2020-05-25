компетентный ответ получить можно, но только письменный) коллега описал очень правдоподобно о случайном наборе фраз при общении по телефону
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:33
Додано: Пон 25 тра, 2020 16:22
Ато, не знает уже куда тысячки распихивать
Кешбечные карты!
Додано: Пон 25 тра, 2020 16:29
В мене схожа ситуація- з Коко дебетної відправляю p2p-платіж на картки Mastercard в Приват і Тас. В обох випадках кошти списуються, а через 2 хвилини повертаються на рахунок.
В Приваті приходить повідомлення: "ВІДМОВА. Операцію відхилено." Підтримка таке пише:
В даному переказі коштів використовується технологія Р2Р платежів.
Платіж відправляється з картки на картку через платіжну систему. До нас надходить повідомлення від платіжної системи про те, що є спроба переказу коштів на Вашу картку, при цьому по Вашій картці перевищені ліміти Платіжної системи для таких платежів. Значення даних лімітів потрібно уточнювати у платіжної системи, з нашого боку ліміти не порушені.
Рекомендуємо для отримання коштів використовувати іншу картку, з якої не перевищені ліміти в базі даних Платіжної системи, або інший тип платежу, наприклад платіж по Україні - для України, для закордонних переказів можливий SWIFT, так само Термінові грошові перекази.
Вирішив перевірити, і зробив переказ на картку VISA в Приваті- жодних проблем не виникло.
Хтось з таким стикався, в чому може бути причина?
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