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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4061406240634064

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:33

  Vorlon написав:Что-то мне расхотелось получать эту кредитку - не люблю мутняк :?

компетентный ответ получить можно, но только письменный) коллега описал очень правдоподобно о случайном наборе фраз при общении по телефону :)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:22

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:
  ramzes4 написав:Ахаха, рефералки превратились в тыквы

Чур, чур!

Платять? :)
Ато, не знает уже куда тысячки распихивать :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:29

  emeta написав:что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда
платёж отклонён уже трижды :roll:

горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд


В мене схожа ситуація- з Коко дебетної відправляю p2p-платіж на картки Mastercard в Приват і Тас (кредитки). В обох випадках кошти списуються, а через 2 хвилини повертаються на рахунок.
В Приваті приходить повідомлення: "ВІДМОВА. Операцію відхилено." Підтримка таке пише:

В даному переказі коштів використовується технологія Р2Р платежів.
Платіж відправляється з картки на картку через платіжну систему. До нас надходить повідомлення від платіжної системи про те, що є спроба переказу коштів на Вашу картку, при цьому по Вашій картці перевищені ліміти Платіжної системи для таких платежів. Значення даних лімітів потрібно уточнювати у платіжної системи, з нашого боку ліміти не порушені.
Рекомендуємо для отримання коштів використовувати іншу картку, з якої не перевищені ліміти в базі даних Платіжної системи, або інший тип платежу, наприклад платіж по Україні - для України, для закордонних переказів можливий SWIFT, так само Термінові грошові перекази.

Вирішив перевірити, і зробив переказ на картку VISA в Приваті- жодних проблем не виникло. На дебетну Mastercard в Таcі також нормально зайшло.
Хтось з таким стикався, в чому може бути причина?
Scorpio38
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:13

  Vorlon написав:Что-то мне расхотелось получать эту кредитку - не люблю мутняк :?

Мне тоже. :lol:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:18

Фарс з Комси2 не тягне. Шо робить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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