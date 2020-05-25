компетентный ответ получить можно, но только письменный) коллега описал очень правдоподобно о случайном наборе фраз при общении по телефону
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 15:33
Додано: Пон 25 тра, 2020 16:22
Ато, не знает уже куда тысячки распихивать
Кешбечные карты!
Додано: Пон 25 тра, 2020 16:29
В мене схожа ситуація- з Коко дебетної відправляю p2p-платіж на картки Mastercard в Приват і Тас (кредитки). В обох випадках кошти списуються, а через 2 хвилини повертаються на рахунок.
В Приваті приходить повідомлення: "ВІДМОВА. Операцію відхилено." Підтримка таке пише:
В даному переказі коштів використовується технологія Р2Р платежів.
Платіж відправляється з картки на картку через платіжну систему. До нас надходить повідомлення від платіжної системи про те, що є спроба переказу коштів на Вашу картку, при цьому по Вашій картці перевищені ліміти Платіжної системи для таких платежів. Значення даних лімітів потрібно уточнювати у платіжної системи, з нашого боку ліміти не порушені.
Рекомендуємо для отримання коштів використовувати іншу картку, з якої не перевищені ліміти в базі даних Платіжної системи, або інший тип платежу, наприклад платіж по Україні - для України, для закордонних переказів можливий SWIFT, так само Термінові грошові перекази.
Вирішив перевірити, і зробив переказ на картку VISA в Приваті- жодних проблем не виникло. На дебетну Mastercard в Таcі також нормально зайшло.
Хтось з таким стикався, в чому може бути причина?
Додано: Пон 25 тра, 2020 17:13
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:18
Фарс з Комси2 не тягне. Шо робить?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:21
Троху почекати, це ТАСю штормить, думаю завтра буде вже порядок.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Пон 25 тра, 2020 19:23
Кешбечные карты!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:28
пример 30-45 к можно на одну карту. Снять в банкомате родном до 80к. Как показывает практика, лучше снять в банкомате 80к. Если очень срочно нужно, еще 30к по п2п за разные карты.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уникальная карта конечно КоКо Кредитка. Погасился согласно рекомендациям оператору колл-центра и получилось почти 20грн.своих средств.Как!!! В выписке куча непонятных копеек, значащихся как "сплата видсоткив". И никто не может объяснить на основании чего они формируются.
Скажите эти собственные средства я могу перевести на Дебетку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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