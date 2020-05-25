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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:46
_PORT_UA написав:
Уникальная карта конечно КоКо Кредитка. Погасился согласно рекомендациям оператору колл-центра и получилось почти 20грн.своих средств.Как!!! В выписке куча непонятных копеек, значащихся как "сплата видсоткив". И никто не может объяснить на основании чего они формируются.
Скажите эти собственные средства я могу перевести на Дебетку?
Без проблем.
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rollo
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Додано: Пон 25 тра, 2020 20:48
Проезжал мимо отделения, оставил письменную заяву. Иначе никак, полная расшифровка выписки только так.
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rollo
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Додано: Пон 25 тра, 2020 21:14
rollo написав: _PORT_UA написав:
Уникальная карта конечно КоКо Кредитка. Погасился согласно рекомендациям оператору колл-центра и получилось почти 20грн.своих средств.Как!!! В выписке куча непонятных копеек, значащихся как "сплата видсоткив". И никто не может объяснить на основании чего они формируются.
Скажите эти собственные средства я могу перевести на Дебетку?
Без проблем.
То есть ту сумму,что идет плюсом могу скинуть спокойно на Дебетку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 25 тра, 2020 21:17
_PORT_UA написав: rollo написав: _PORT_UA написав:
Уникальная карта конечно КоКо Кредитка. Погасился согласно рекомендациям оператору колл-центра и получилось почти 20грн.своих средств.Как!!! В выписке куча непонятных копеек, значащихся как "сплата видсоткив". И никто не может объяснить на основании чего они формируются.
Скажите эти собственные средства я могу перевести на Дебетку?
Без проблем.
То есть ту сумму,что идет плюсом могу скинуть спокойно на Дебетку?
Да.
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rollo
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