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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:46

  _PORT_UA написав:Уникальная карта конечно КоКо Кредитка. Погасился согласно рекомендациям оператору колл-центра и получилось почти 20грн.своих средств.Как!!! В выписке куча непонятных копеек, значащихся как "сплата видсоткив". И никто не может объяснить на основании чего они формируются.
Скажите эти собственные средства я могу перевести на Дебетку?

Без проблем.
rollo
 
Повідомлень: 670
З нами з: 20.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:48

  Bosstone написав:
  Vorlon написав:Что-то мне расхотелось получать эту кредитку - не люблю мутняк :?

компетентный ответ получить можно, но только письменный) коллега описал очень правдоподобно о случайном наборе фраз при общении по телефону :)

Проезжал мимо отделения, оставил письменную заяву. Иначе никак, полная расшифровка выписки только так. :)
rollo
 
Повідомлень: 670
З нами з: 20.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:14

  rollo написав:
  _PORT_UA написав:Уникальная карта конечно КоКо Кредитка. Погасился согласно рекомендациям оператору колл-центра и получилось почти 20грн.своих средств.Как!!! В выписке куча непонятных копеек, значащихся как "сплата видсоткив". И никто не может объяснить на основании чего они формируются.
Скажите эти собственные средства я могу перевести на Дебетку?

Без проблем.

То есть ту сумму,что идет плюсом могу скинуть спокойно на Дебетку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 459
З нами з: 09.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 21:17

  _PORT_UA написав:
  rollo написав:
  _PORT_UA написав:Уникальная карта конечно КоКо Кредитка. Погасился согласно рекомендациям оператору колл-центра и получилось почти 20грн.своих средств.Как!!! В выписке куча непонятных копеек, значащихся как "сплата видсоткив". И никто не может объяснить на основании чего они формируются.
Скажите эти собственные средства я могу перевести на Дебетку?

Без проблем.

То есть ту сумму,что идет плюсом могу скинуть спокойно на Дебетку?

Да.
rollo
 
Повідомлень: 670
З нами з: 20.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:03

  any4key написав:Може хтось знає, при переказі в додатку з карти на карту іншого банку чи платіж по довільним реквізитам вибиває помилку - "Проходить оновлення інформації. Спробуйте пізніше." І так цілий день.

Проводил платеж на карту другого банка и перевод между своими счетами: ошибки не было, но палатежи не прошли, в истории платежей значек темно-синих часов.
Tegularius
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 11.02.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 203 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:27

простите, прозевал момент - когда скунс зарезал возможность пополнять вклады, шо открыли зимой?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 810
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:58

  swan forever написав:простите, прозевал момент - когда скунс зарезал возможность пополнять вклады, шо открыли зимой?

Який вклад? На який термiн? Умови читали уважно? Бо наприклад рiчний онлайн можна поповнювати лише 90 днiв, а пiврiчний альтернативний протягом усього термiну
Alien
 
Повідомлень: 117
З нами з: 12.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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