|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:46
_PORT_UA написав:
Уникальная карта конечно КоКо Кредитка. Погасился согласно рекомендациям оператору колл-центра и получилось почти 20грн.своих средств.Как!!! В выписке куча непонятных копеек, значащихся как "сплата видсоткив". И никто не может объяснить на основании чего они формируются.
Скажите эти собственные средства я могу перевести на Дебетку?
Без проблем.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:48
Проезжал мимо отделения, оставил письменную заяву. Иначе никак, полная расшифровка выписки только так.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:14
rollo написав: _PORT_UA написав:
Уникальная карта конечно КоКо Кредитка. Погасился согласно рекомендациям оператору колл-центра и получилось почти 20грн.своих средств.Как!!! В выписке куча непонятных копеек, значащихся как "сплата видсоткив". И никто не может объяснить на основании чего они формируются.
Скажите эти собственные средства я могу перевести на Дебетку?
Без проблем.
То есть ту сумму,что идет плюсом могу скинуть спокойно на Дебетку?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 459
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 21:17
_PORT_UA написав: rollo написав: _PORT_UA написав:
Уникальная карта конечно КоКо Кредитка. Погасился согласно рекомендациям оператору колл-центра и получилось почти 20грн.своих средств.Как!!! В выписке куча непонятных копеек, значащихся как "сплата видсоткив". И никто не может объяснить на основании чего они формируются.
Скажите эти собственные средства я могу перевести на Дебетку?
Без проблем.
То есть ту сумму,что идет плюсом могу скинуть спокойно на Дебетку?
Да.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:03
any4key написав:
Може хтось знає, при переказі в додатку з карти на карту іншого банку чи платіж по довільним реквізитам вибиває помилку - "Проходить оновлення інформації. Спробуйте пізніше." І так цілий день.
Проводил платеж на карту другого банка и перевод между своими счетами: ошибки не было, но палатежи не прошли, в истории платежей значек темно-синих часов.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1248
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:27
простите, прозевал момент - когда скунс зарезал возможность пополнять вклады, шо открыли зимой?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 810
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:58
swan forever написав:
простите, прозевал момент - когда скунс зарезал возможность пополнять вклады, шо открыли зимой?
Який вклад? На який термiн? Умови читали уважно? Бо наприклад рiчний онлайн можна поповнювати лише 90 днiв, а пiврiчний альтернативний протягом усього термiну
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 117
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86053
|10103181
|
Пон 25 тра, 2020 22:44
ruvex
|
|6882
|1586561
|
|
|16223
|2256590
|
|