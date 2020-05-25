emeta написав:что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда платёж отклонён уже трижды
горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд
В мене схожа ситуація- з Коко дебетної відправляю p2p-платіж на картки Mastercard в Приват і Тас (кредитки). В обох випадках кошти списуються, а через 2 хвилини повертаються на рахунок. В Приваті приходить повідомлення: "ВІДМОВА. Операцію відхилено." Підтримка таке пише:
В даному переказі коштів використовується технологія Р2Р платежів. Платіж відправляється з картки на картку через платіжну систему. До нас надходить повідомлення від платіжної системи про те, що є спроба переказу коштів на Вашу картку, при цьому по Вашій картці перевищені ліміти Платіжної системи для таких платежів. Значення даних лімітів потрібно уточнювати у платіжної системи, з нашого боку ліміти не порушені. Рекомендуємо для отримання коштів використовувати іншу картку, з якої не перевищені ліміти в базі даних Платіжної системи, або інший тип платежу, наприклад платіж по Україні - для України, для закордонних переказів можливий SWIFT, так само Термінові грошові перекази.
Вирішив перевірити, і зробив переказ на картку VISA в Приваті- жодних проблем не виникло. На дебетну Mastercard в Таcі також нормально зайшло. Хтось з таким стикався, в чому може бути причина?
Інший банк для зарахування, але була схожа ситуація. Вивів кошти транзитом через моно. Отже, це форвард чудить.