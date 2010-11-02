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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4063406440654066

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 07:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Scorpio38 написав:
  emeta написав:что-то p2p не получается забросить на дебетную в приложении с карты Конкорда
платёж отклонён уже трижды :roll:

горячка фарсика отправляет с вопросами в Конкорд


В мене схожа ситуація- з Коко дебетної відправляю p2p-платіж на картки Mastercard в Приват і Тас (кредитки). В обох випадках кошти списуються, а через 2 хвилини повертаються на рахунок.
В Приваті приходить повідомлення: "ВІДМОВА. Операцію відхилено." Підтримка таке пише:

В даному переказі коштів використовується технологія Р2Р платежів.
Платіж відправляється з картки на картку через платіжну систему. До нас надходить повідомлення від платіжної системи про те, що є спроба переказу коштів на Вашу картку, при цьому по Вашій картці перевищені ліміти Платіжної системи для таких платежів. Значення даних лімітів потрібно уточнювати у платіжної системи, з нашого боку ліміти не порушені.
Рекомендуємо для отримання коштів використовувати іншу картку, з якої не перевищені ліміти в базі даних Платіжної системи, або інший тип платежу, наприклад платіж по Україні - для України, для закордонних переказів можливий SWIFT, так само Термінові грошові перекази.

Вирішив перевірити, і зробив переказ на картку VISA в Приваті- жодних проблем не виникло. На дебетну Mastercard в Таcі також нормально зайшло.
Хтось з таким стикався, в чому може бути причина?
Інший банк для зарахування, але була схожа ситуація. Вивів кошти транзитом через моно. Отже, це форвард чудить.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Rimlyanin1 написав:Вивів кошти транзитом через моно.
У меня как раз Моно как-то раз вернул манисенд с Коко.

Так что чудит не Форвард, это срабатывают какие-то правила в банках получателях и платеж возвращается.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:51

С этих историй надо просто сделать вывод, что чем больше вариантов перевода, тем лучше :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:45

  swan forever написав:
  Alien написав:
  swan forever написав:простите, прозевал момент - когда скунс зарезал возможность пополнять вклады, шо открыли зимой?

Який вклад? На який термiн? Умови читали уважно? Бо наприклад рiчний онлайн можна поповнювати лише 90 днiв, а пiврiчний альтернативний протягом усього термiну

Крок назустріч стандарт++++. На рік.
Обмеження ''трёхкратная сумма пополнения от первоначального взноса". Больше ограниченний нет.


не смотрите что написано в договоре ..оформляли в банкинге? аналогичная ситуация,,, надо перейти на сайт банка и там смотреть расшифровку ...безобразие у них форменное с открытием в банкинге депо- договор из банкинга и данные сайта по предлож депо разнятся...вернее тихонечко не указываются фактич условия в банкинге. Хотя договор-это основа. но кто будет бегать ..выяснять тратить время...Удачи.
Спасибо
rom888
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:54

помогите найти ошибку

Пытаюсь в банкинге оплатить по герцу одну позицию. указываю свой код-система принимает норм..но когда открылся лист с позициями-газ...сдпт и т д...заношу только сумму газа ..остальные обнуляю и нажимаю далее . Появляется сообщение в прав верхнем углу что -виникла помилка при перевiрцi реквiзiтiв платежу---
Вопрос
у кого-то такое было? не водила показ счетч воды мне не надо на данный момент так как сумма 0..куда смотреть?
Спасибо
rom888
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:10

rom888 заплатите в изипее, еще и кешбек будет 3%
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:55

omb спасибо. но там комиссия ..и у меня кеш-бэка нет я не настраивала..карта обычная к депо.
Спасибо
rom888
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:58

rom888 пополнение от 500 грн и нету комиссии, кешбек изя дает
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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