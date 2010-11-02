RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4064406540664067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:00

  rom888 написав:
  swan forever написав:Крок назустріч стандарт++++. На рік.
Обмеження ''трёхкратная сумма пополнения от первоначального взноса". Больше ограниченний нет.


не смотрите что написано в договоре ..оформляли в банкинге? аналогичная ситуация,,, надо перейти на сайт банка и там смотреть расшифровку ...безобразие у них форменное с открытием в банкинге депо- договор из банкинга и данные сайта по предлож депо разнятся...вернее тихонечко не указываются фактич условия в банкинге. Хотя договор-это основа. но кто будет бегать ..выяснять тратить время...Удачи.

Вы пробовали у них добиться правды? Какой результат?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 813
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 01:36

с 17 Июня, точно будет 10% после 15к?

Эта точная инфа? пока на белки под 12%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2897
З нами з: 22.12.16
Подякував: 204 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4064406540664067
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8616, 8617, 8618
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86175 10111024
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 00:46
WachtAmRhein
ОТП БАНК 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6438 1451914
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 00:23
Sain_повернувся
Банк Глобус 1 ... 656, 657, 658
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6572 858413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 20:39
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1486)
27.05.2020 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.