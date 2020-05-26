RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4065406640674068>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:00

  rom888 написав:
  swan forever написав:Крок назустріч стандарт++++. На рік.
Обмеження ''трёхкратная сумма пополнения от первоначального взноса". Больше ограниченний нет.


не смотрите что написано в договоре ..оформляли в банкинге? аналогичная ситуация,,, надо перейти на сайт банка и там смотреть расшифровку ...безобразие у них форменное с открытием в банкинге депо- договор из банкинга и данные сайта по предлож депо разнятся...вернее тихонечко не указываются фактич условия в банкинге. Хотя договор-это основа. но кто будет бегать ..выяснять тратить время...Удачи.

Вы пробовали у них добиться правды? Какой результат?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 813
З нами з: 27.05.15
Подякував: 145 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 01:36

с 17 Июня, точно будет 10% после 15к?

Эта точная инфа? пока на белки под 12%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2899
З нами з: 22.12.16
Подякував: 205 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:13

  proftpd66 написав:с 17 Июня, точно будет 10% после 15к?

Эта точная инфа? пока на белки под 12%

Точно - інфа з сайту (https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/)
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 08.01.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:15

Впали депозитні ставки (-1%)

http://prntscr.com/sojix3
(скрін із ІБ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8451
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Впали депозитні ставки (-1%)

Так новость еще с 22 мая висит на сайте банка.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:18

  omb написав:rom888 в моне нет кешбека за комунал

Пенсионера заинтересует, т.е. оплата без комиссий.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:53

ukrprom2014 оплата без комиссий много где
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1244
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:00

  omb написав:ukrprom2014 оплата без комиссий много где

Оголосіть весь список.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33576
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Настойчиво предлагают кредит наличными. Но кредитку с лимитом не дали. Прошу оформить заявку- "это другое подразделение".
lel
 
Повідомлень: 2582
З нами з: 10.12.13
Подякував: 984 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:53

  lel написав:Настойчиво предлагают кредит наличными. Но кредитку с лимитом не дали. Прошу оформить заявку- "это другое подразделение".

даа, это кредитчики кипишуют
а кредитка -- эт карточники
:P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31454
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2499 раз.
Подякували: 3669 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4065406640674068>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko, ramaz, SHURICK76, Stringer і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8620, 8621, 8622
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86216 10113557
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 14:48
greenozon
А-Банк 1 ... 1621, 1622, 1623
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16226 2258136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 13:13
FairyPrince
Идея Банк 1 ... 1801, 1802, 1803
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18023 2538756
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 12:43
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16867)
27.05.2020 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.