swan forever написав:Крок назустріч стандарт++++. На рік. Обмеження ''трёхкратная сумма пополнения от первоначального взноса". Больше ограниченний нет.
не смотрите что написано в договоре ..оформляли в банкинге? аналогичная ситуация,,, надо перейти на сайт банка и там смотреть расшифровку ...безобразие у них форменное с открытием в банкинге депо- договор из банкинга и данные сайта по предлож депо разнятся...вернее тихонечко не указываются фактич условия в банкинге. Хотя договор-это основа. но кто будет бегать ..выяснять тратить время...Удачи.
Вы пробовали у них добиться правды? Какой результат?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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omb написав:ukrprom2014 оплата без комиссий много где
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