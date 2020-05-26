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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4065406640674068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:14

clientage тож звонили упрашивали, как заикнулся про кредлимит утихли :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1244
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:13

  lel написав:Настойчиво предлагают кредит наличными. Но кредитку с лимитом не дали. Прошу оформить заявку- "это другое подразделение".

Поляк інколи дзвонить про кешкредити.
Умови...випитав.
1. Відсоткова ставка біля 14% річних.
2. Комісія до 2% щомісячно.
3. Страхівочка 15% одноразово при видачі.
Кредит до 5 років.
Біля 50% річних вимальовується.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33583
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:20

  Квесторе_поверніться написав:Біля 50% річних вимальовується.

А % по депозиту який? Куме, чи не вважаєте Ви, що нас за лОхів тут тримають? :evil: Давно вже пора все винести і банкстєра знахабнівшого покарати!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 28702
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1937 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:23

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Біля 50% річних вимальовується.

А % по депозиту який? Куме, чи не вважаєте Ви, що нас за лОхів тут тримають? :evil:

Козарлюга, Ви праві.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33583
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Біля 50% річних вимальовується.

А % по депозиту який? Куме, чи не вважаєте Ви, що нас за лОхів тут тримають? :evil:

Козарлюга, Ви праві.

По валютним депозитам зара 0 з копійками, то нехай дають і кредит, хоча б під 1-2% в валюті. Чи під 10% в гривні. Я б взяв. :D А то гра в одні ворота. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28702
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1937 раз.
Подякували: 2115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:58

Задовбав цей Форвард своїми відхиляннями P2P. Кожен раз коли треба перевести кошти маю геморой з цим, відхиляє переказ і все тут. Хоч Форвардом штовхаю, хоч через інший банк.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлень: 104
З нами з: 08.01.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 4065406640674068
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