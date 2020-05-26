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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 14:14
clientage тож звонили упрашивали, как заикнулся про кредлимит утихли
Кешбечные карты!
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:13
Поляк інколи дзвонить про кешкредити.
Умови...випитав.
1. Відсоткова ставка біля 14% річних.
2. Комісія до 2% щомісячно.
3. Страхівочка 15% одноразово при видачі.
Кредит до 5 років.
Біля 50% річних вимальовується.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:20
А % по депозиту який? Куме, чи не вважаєте Ви, що нас за лОхів тут тримають? Давно вже пора все винести і банкстєра знахабнівшого покарати!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:23
Козарлюга, Ви праві.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:27
По валютним депозитам зара 0 з копійками, то нехай дають і кредит, хоча б під 1-2% в валюті. Чи під 10% в гривні. Я б взяв. А то гра в одні ворота.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:58
Задовбав цей Форвард своїми відхиляннями P2P. Кожен раз коли треба перевести кошти маю геморой з цим, відхиляє переказ і все тут. Хоч Форвардом штовхаю, хоч через інший банк.
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