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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4066406740684069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Есть у кого-нибудь проблемы со входом в приложение?
Яша
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 10.04.07
Подякував: 91 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:07

До речі, P2P зараз лежить не тільки у Форварда - те саме в Ідеї і спортбанку.
А підтримка Монобанку підказала що проблеми зараз в Українського процесінгового центру, клієнтами якого є ці банки.

UPD: вже запрацювали перекази :!:
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлень: 105
З нами з: 08.01.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 4066406740684069
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