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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Есть у кого-нибудь проблемы со входом в приложение?
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:07
До речі, P2P зараз лежить не тільки у Форварда - те саме в Ідеї і спортбанку.
А підтримка Монобанку підказала що проблеми зараз в Українського процесінгового центру,
UPD: вже запрацювали перекази
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Додано: Сер 27 тра, 2020 17:57
miltador
п2п лежит, юзаем сеп
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Додано: Сер 27 тра, 2020 18:03
СМС йшо на вхід в ІБ досить довго сьогодні пару год тому
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