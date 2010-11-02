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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4067406840694070>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Есть у кого-нибудь проблемы со входом в приложение?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:07

До речі, P2P зараз лежить не тільки у Форварда - те саме в Ідеї і спортбанку.
А підтримка Монобанку підказала що проблеми зараз в Українського процесінгового центру, клієнтами якого є ці банки.

UPD: вже запрацювали перекази :!:
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
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miltador
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:57

miltador
п2п лежит, юзаем сеп
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:03

  Яша написав:Есть у кого-нибудь проблемы со входом в приложение?

СМС йшо на вхід в ІБ досить довго сьогодні пару год тому
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:34

Входило сегодня очень долго.
Потянул с Глобуса небольшую сумму, зачислилось нормально.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

С 15.00 до 17.00 сегодня карты Форварда были в ауте. При расчете ими сразу терминал давал деклайн.
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:44

  miltador написав:До речі, P2P зараз лежить не тільки у Форварда - те саме в Ідеї і спортбанку.
А підтримка Монобанку підказала що проблеми зараз в Українського процесінгового центру, клієнтами якого є ці банки.

UPD: вже запрацювали перекази :!:

Тоже днём наткнулся на отказ карты спорта. Поддержка тоже сказала, что проблема на их стороне, и "занимаются решением"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:41

господа, получил сегодня карту ...
... 3д не работает - все оплаты в интернете идут без 3д ...
... пуша о списании тоже не приходит (ползунок установлен о том, что слать пуши)

как это лечится? позвонил в кал - тело говорит, что оно не знает ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:47

IMPRINTER
Я бы для начала завтра подождал. У меня сервис SMS ночью подключался, а от него наверное и 3D зависит. Для пушей ведь сервис SMS должен быть включён.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:51

  IMPRINTER написав:господа, получил сегодня карту ...
... 3д не работает - все оплаты в интернете идут без 3д ...
... пуша о списании тоже не приходит (ползунок установлен о том, что слать пуши)

как это лечится? позвонил в кал - тело говорит, что оно не знает ...

СМС і ПУШ мають бути включені, та й згодом утрясеться. А як через пару днів ні, то напишите їм на мило в додатку.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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