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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Есть у кого-нибудь проблемы со входом в приложение?
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:07
До речі, P2P зараз лежить не тільки у Форварда - те саме в Ідеї і спортбанку.
А підтримка Монобанку підказала що проблеми зараз в Українського процесінгового центру,
UPD: вже запрацювали перекази
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:57
miltador
п2п лежит, юзаем сеп
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Додано: Сер 27 тра, 2020 18:03
СМС йшо на вхід в ІБ досить довго сьогодні пару год тому
+50грн !
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Додано: Сер 27 тра, 2020 19:34
Входило сегодня очень долго.
Потянул с Глобуса небольшую сумму, зачислилось нормально.
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
С 15.00 до 17.00 сегодня карты Форварда были в ауте. При расчете ими сразу терминал давал деклайн.
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:44
Тоже днём наткнулся на отказ карты спорта. Поддержка тоже сказала, что проблема на их стороне, и "занимаются решением"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:41
господа, получил сегодня карту ...
... 3д не работает - все оплаты в интернете идут без 3д ...
... пуша о списании тоже не приходит (ползунок установлен о том, что слать пуши)
как это лечится? позвонил в кал - тело говорит, что оно не знает ...
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Додано: Сер 27 тра, 2020 23:47
IMPRINTER
Я бы для начала завтра подождал. У меня сервис SMS ночью подключался, а от него наверное и 3D зависит. Для пушей ведь сервис SMS должен быть включён.
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:51
СМС і ПУШ мають бути включені, та й згодом утрясеться. А як через пару днів ні, то напишите їм на мило в додатку.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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