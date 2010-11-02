Додано: Сер 27 тра, 2020 23:41

господа, получил сегодня карту ...

... 3д не работает - все оплаты в интернете идут без 3д ...

... пуша о списании тоже не приходит (ползунок установлен о том, что слать пуши)



как это лечится? позвонил в кал - тело говорит, что оно не знает ...

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