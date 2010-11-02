вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 23:52
вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 28 тра, 2020 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:00
а если смс платное (коко дебетная) и будет включена опция и смс в свойствах карты и пуш в свойствах учетки? то возьмет или нет?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коли СМС включено та переведено на ПУШ якраз працює коректно і не вартує ніц, як Коко дебіт, так і кредит.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 28 тра, 2020 00:14
с пуш понял ... спасибо ...
как теперь решать вопрос с 3Д ? )
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:45
IMPRINTER
зачем вам ЗД? оно иногда не всегда вклюачается. И украсть деньги можно через сайт который принудительно отключает ЗД.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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