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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4067406840694070

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:52

  Vorlon написав:IMPRINTER
Я бы для начала завтра подождал. У меня сервис SMS ночью подключался, а от него наверное и 3D зависит. Для пушей ведь сервис SMS должен быть включён.


вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 28 тра, 2020 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:00

  kreuz написав:
  IMPRINTER написав:господа, получил сегодня карту ...
... 3д не работает - все оплаты в интернете идут без 3д ...
... пуша о списании тоже не приходит (ползунок установлен о том, что слать пуши)

как это лечится? позвонил в кал - тело говорит, что оно не знает ...

СМС і ПУШ мають бути включені, та й згодом утрясеться. А як через пару днів ні, то напишите їм на мило в додатку.


а если смс платное (коко дебетная) и будет включена опция и смс в свойствах карты и пуш в свойствах учетки? то возьмет или нет?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коли СМС включено та переведено на ПУШ якраз працює коректно і не вартує ніц, як Коко дебіт, так і кредит.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:14

  kreuz написав:Коли СМС включено та переведено на ПУШ якраз працює коректно і не вартує ніц, як Коко дебіт, так і кредит.


с пуш понял ... спасибо ...
как теперь решать вопрос с 3Д ? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:45

IMPRINTER

зачем вам ЗД? оно иногда не всегда вклюачается. И украсть деньги можно через сайт который принудительно отключает ЗД.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 03:52

  ukrprom2014 написав:Rimlyanin1
Не расстраивайтесь, иногда такое у Форварда бывает. На следующие сутки можно повторить - все пропихнется.

+300 как делаете?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:00

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:IMPRINTER
Я бы для начала завтра подождал. У меня сервис SMS ночью подключался, а от него наверное и 3D зависит. Для пушей ведь сервис SMS должен быть включён.


вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.

Я уверен, что не должен быть включен для 3д.
Т.к. у меня отключены СМС-ки с момента получения карты (более полугода), и все отлично приходит.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:58

  IMPRINTER написав:вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.

Я уверен в том, что хорошо бы дать карте переночевать, а потом уже ругаться если что не работает. Мой посыл был именно в этом!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:18

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.

Я уверен в том, что хорошо бы дать карте переночевать, а потом уже ругаться если что не работает. Мой посыл был именно в этом!

+1
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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