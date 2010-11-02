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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:52
Vorlon написав:IMPRINTER
Я бы для начала завтра подождал. У меня сервис SMS ночью подключался, а от него наверное и 3D зависит. Для пушей ведь сервис SMS должен быть включён.
вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Чет 28 тра, 2020 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:00
kreuz написав: IMPRINTER написав:
господа, получил сегодня карту ...
... 3д не работает - все оплаты в интернете идут без 3д ...
... пуша о списании тоже не приходит (ползунок установлен о том, что слать пуши)
как это лечится? позвонил в кал - тело говорит, что оно не знает ...
СМС і ПУШ мають бути включені, та й згодом утрясеться. А як через пару днів ні, то напишите їм на мило в додатку.
а если смс платное (коко дебетная) и будет включена опция и смс в свойствах карты и пуш в свойствах учетки? то возьмет или нет?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:06
Коли СМС включено та переведено на ПУШ якраз працює коректно і не вартує ніц, як Коко дебіт, так і кредит.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:14
kreuz написав:
Коли СМС включено та переведено на ПУШ якраз працює коректно і не вартує ніц, як Коко дебіт, так і кредит.
с пуш понял ... спасибо ...
как теперь решать вопрос с 3Д ? )
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Додано: Чет 28 тра, 2020 00:45
IMPRINTER
зачем вам ЗД? оно иногда не всегда вклюачается. И украсть деньги можно через сайт который принудительно отключает ЗД.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 03:52
ukrprom2014 написав:Rimlyanin1
Не расстраивайтесь, иногда такое у Форварда бывает. На следующие сутки можно повторить - все пропихнется.
+300 как делаете?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 08:00
IMPRINTER написав: Vorlon написав:IMPRINTER
Я бы для начала завтра подождал. У меня сервис SMS ночью подключался, а от него наверное и 3D зависит. Для пушей ведь сервис SMS должен быть включён.
вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.
Я уверен, что не должен быть включен для 3д.
Т.к. у меня отключены СМС-ки с момента получения карты (более полугода), и все отлично приходит.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 09:58
IMPRINTER написав:
вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.
Я уверен в том, что хорошо бы дать карте переночевать, а потом уже ругаться если что не работает. Мой посыл был именно в этом!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:18
Vorlon написав: IMPRINTER написав:
вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.
Я уверен в том, что хорошо бы дать карте переночевать, а потом уже ругаться если что не работает. Мой посыл был именно в этом!
+1
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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