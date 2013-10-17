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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4068406940704071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:30

  KVV написав:
  ukrprom2014 написав:miltador
п2п лежит, юзаем сеп

Я теж так подумав - СЕП хоть і довше, але надійніше...

СЕПнув вчора на Ідею, яка відчиталась смс-кою про надходження коштів - через годину пробую поповнити з Ідеї телефон, а болт! Виявляється залишок 0 і зі слів гарячки Ідеї кошти повернулись у зв'язку з проблемами у їхньому процесинговому центрі.

Звоню у Фарс -"Где деньги Зин? " і якась пмс-ніца мені розповідає, що це був не сеп, а п2п (оскільки платилось з карткового рахунку) і ніякі гроші до них не вертались.

Повторний дзвінок в Ідею нічого не дав..."проблеми в центрі...звоніть завтра", але кошти хоч стали доступні(знову надійшло смс)

Идея после зачисления денег по сэпу ещё должна синхронизировать зачисление с упц, тоесть поступившие деньги ещё пару часов могут быть недоступны
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:46

Выложиили на сайте кешбеки на июнь https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/062020/cashback_calendar_KOKO_june.jpg
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:37

  omb написав:Выложиили на сайте кешбеки на июнь https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/062020/cashback_calendar_KOKO_june.jpg

а какие МСС Форвард относит к салонам красоты?
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