Я теж так подумав - СЕП хоть і довше, але надійніше...
СЕПнув вчора на Ідею, яка відчиталась смс-кою про надходження коштів - через годину пробую поповнити з Ідеї телефон, а болт! Виявляється залишок 0 і зі слів гарячки Ідеї кошти повернулись у зв'язку з проблемами у їхньому процесинговому центрі.
Звоню у Фарс -"Где деньги Зин? " і якась пмс-ніца мені розповідає, що це був не сеп, а п2п (оскільки платилось з карткового рахунку) і ніякі гроші до них не вертались.
Повторний дзвінок в Ідею нічого не дав..."проблеми в центрі...звоніть завтра", але кошти хоч стали доступні(знову надійшло смс)
Идея после зачисления денег по сэпу ещё должна синхронизировать зачисление с упц, тоесть поступившие деньги ещё пару часов могут быть недоступны
Интернет-банк Форварда глючит не по-детски. Проблема четко на их стороне. Пришлось стянуть Белой Моно и потом бросить на Идею. Но, как верно тут писали, лимиты накручиваются... Хотя уже конец месяца, какие там лимиты...
Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.