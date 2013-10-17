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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:31
Тоесть как и раньше — программа ниочем
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:59
miltador написав:
Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.
У меня не регится
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rollo
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:00
Amid написав: miltador написав:
Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.
Эти -3 грн сочетаются с персональной скидкой? В противном случае, учитывая -1 грн за Оккопей, это не интересно.
Учтите, это -3 грн. живыми деньгами, а не бонусами.
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rollo
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:19
rollo написав: Amid написав: miltador написав:
Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.
Эти -3 грн сочетаются с персональной скидкой? В противном случае, учитывая -1 грн за Оккопей, это не интересно.
Учтите, это -3 грн. живыми деньгами, а не бонусами.
Дааа, эт сразу шоли на кассе скидку дают при заправке до полного, но не менее 30л?
Ню-ню, вы уже потренеровались так заправляться, оттарировали топливную шкалу у машинки?
Гораздо проще просто заправляться, получать бонусы, и через 2 дня уже заправляться за бонусы, получая новые бонусы с общего литража. Ну будет у вас 100 бонусных грн всегда в запасе. И чоо? Так мона и в Алло по дороге заскочить и батареек там купить на те бонусы, или хлебушка в Фоззи. Абсолютно ликвидные фишко-бонусы.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:29
clientage написав: rollo написав: Amid написав:
Эти -3 грн сочетаются с персональной скидкой? В противном случае, учитывая -1 грн за Оккопей, это не интересно.
Учтите, это -3 грн. живыми деньгами, а не бонусами.
Дааа, эт сразу шоли на кассе скидку дают при заправке до полного, но не менее 30л?
Ню-ню, вы уже потренеровались так заправляться, оттарировали топливную шкалу у машинки?
Гораздо проще просто заправляться, получать бонусы, и через 2 дня уже заправляться за бонусы, получая новые бонусы с общего литража. Ну будет у вас 100 бонусных грн всегда в запасе. И чоо? Так мона и в Алло по дороге заскочить и батареек там купить на те бонусы, или хлебушка в Фоззи. Абсолютно ликвидные фишко-бонусы.
Да, скидку дают сразу при заправке до полного. Сначала штрихкод окко, потом шрихкод ваучера бильше, потом оплата картой с кешбэком сколько набежало.
Но окко уже давно не актуально.
Рулит глуско с талонами от эпика (-3(2) грн.), плюс глускоины, и плюс кешбэк. Сейчас от мони 8% (от фарсика 5%).
Плюс цена на глуско ниже, а качество такое же. Бочка одна.
Востаннє редагувалось rollo
в Чет 28 тра, 2020 20:35, всього редагувалось 2 разів.
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rollo
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:33
rollo написав:
Да, скидку дают сразу при заправке до полного. Сначала штрихкод окко, потом шрихкод ваучера бильше, потом оплата картой с кешбэком сколько набежало.
И, кажется, на фишку еще что-то капает, но я года 2 назад последний раз на ОККО заправлялся и этот момент смутно помню.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:34
ingtrans написав: rollo написав:
Да, скидку дают сразу при заправке до полного. Сначала штрихкод окко, потом шрихкод ваучера бильше, потом оплата картой с кешбэком сколько набежало.
И, кажется, на фишку еще что-то капает, но я года 2 назад последний раз на ОККО заправлялся и этот момент смутно помню.
Да, и на фишку капает.
И да, давно это было.
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rollo
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Julio
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