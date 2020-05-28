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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4070407140724073>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:31

Тоесть как и раньше — программа ниочем
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:59

  miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.

У меня не регится :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:00

  Amid написав:
  miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.


Эти -3 грн сочетаются с персональной скидкой? В противном случае, учитывая -1 грн за Оккопей, это не интересно.

Учтите, это -3 грн. живыми деньгами, а не бонусами.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:19

  rollo написав:
  Amid написав:
  miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.


Эти -3 грн сочетаются с персональной скидкой? В противном случае, учитывая -1 грн за Оккопей, это не интересно.

Учтите, это -3 грн. живыми деньгами, а не бонусами.

Дааа, эт сразу шоли на кассе скидку дают при заправке до полного, но не менее 30л?
Ню-ню, вы уже потренеровались так заправляться, оттарировали топливную шкалу у машинки? :)
Гораздо проще просто заправляться, получать бонусы, и через 2 дня уже заправляться за бонусы, получая новые бонусы с общего литража. Ну будет у вас 100 бонусных грн всегда в запасе. И чоо? Так мона и в Алло по дороге заскочить и батареек там купить на те бонусы, или хлебушка в Фоззи. Абсолютно ликвидные фишко-бонусы.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:29

  clientage написав:
  rollo написав:
  Amid написав:
Эти -3 грн сочетаются с персональной скидкой? В противном случае, учитывая -1 грн за Оккопей, это не интересно.

Учтите, это -3 грн. живыми деньгами, а не бонусами.

Дааа, эт сразу шоли на кассе скидку дают при заправке до полного, но не менее 30л?
Ню-ню, вы уже потренеровались так заправляться, оттарировали топливную шкалу у машинки? :)
Гораздо проще просто заправляться, получать бонусы, и через 2 дня уже заправляться за бонусы, получая новые бонусы с общего литража. Ну будет у вас 100 бонусных грн всегда в запасе. И чоо? Так мона и в Алло по дороге заскочить и батареек там купить на те бонусы, или хлебушка в Фоззи. Абсолютно ликвидные фишко-бонусы.

Да, скидку дают сразу при заправке до полного. Сначала штрихкод окко, потом шрихкод ваучера бильше, потом оплата картой с кешбэком сколько набежало. :wink:
Но окко уже давно не актуально.
Рулит глуско с талонами от эпика (-3(2) грн.), плюс глускоины, и плюс кешбэк. Сейчас от мони 8% (от фарсика 5%).
Плюс цена на глуско ниже, а качество такое же. Бочка одна.
Востаннє редагувалось rollo в Чет 28 тра, 2020 20:35, всього редагувалось 2 разів.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rollo написав:Да, скидку дают сразу при заправке до полного. Сначала штрихкод окко, потом шрихкод ваучера бильше, потом оплата картой с кешбэком сколько набежало.

И, кажется, на фишку еще что-то капает, но я года 2 назад последний раз на ОККО заправлялся и этот момент смутно помню.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:34

  ingtrans написав:
  rollo написав:Да, скидку дают сразу при заправке до полного. Сначала штрихкод окко, потом шрихкод ваучера бильше, потом оплата картой с кешбэком сколько набежало.

И, кажется, на фишку еще что-то капает, но я года 2 назад последний раз на ОККО заправлялся и этот момент смутно помню.

Да, и на фишку капает.
И да, давно это было. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:20

  rollo написав:Рулит глуско с талонами от эпика (-3(2) грн.), плюс глускоины, и плюс кешбэк. Сейчас от мони 8% (от фарсика 5%).
Плюс цена на глуско ниже, а качество такое же. Бочка одна.

А я ещё 10 литров ко всему этому выиграл (280 грн на бонусный счет).
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:55

  kreuz написав:
  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:вы уверены что для 3д должен быть включен смс? у меня по другим картам смс отключено, но 3д работает.

Я уверен в том, что хорошо бы дать карте переночевать, а потом уже ругаться если что не работает. Мой посыл был именно в этом!

+1


Ночёвка не помогла
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:59

  miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.


Ну и кому нужен этот быдл0-Ривордс
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