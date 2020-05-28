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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4070407140724073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:42

  Искатель написав:Интернет-банк Форварда глючит не по-детски. Проблема четко на их стороне.
Пришлось стянуть Белой Моно и потом бросить на Идею.
Но, как верно тут писали, лимиты накручиваются... Хотя уже конец месяца, какие там лимиты...

Лимиты не по календарному...
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4393
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:48

  clientage написав:
  omb написав:Выложиили на сайте кешбеки на июнь https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/062020/cashback_calendar_KOKO_june.jpg

Неее, без реальных МСС под категории эти картинки не канают :)

Да битте:
Послуги АЗС та
автомобільних
сервісів - 5172, 5511, 5531,
5532, 5533, 5541,
5542, 5983, 7511,
7523, 7531, 7534,
7535, 7538, 7542

оплата послуг в
перукарнях та салонах
краси- 7230, 7297, 7298
5122, 5292, 5295, 5912


покупки в аптеках - 5122, 5292, 5295, 5912
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 30.01.13
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:01

  IMPRINTER написав:
  miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.


Ну и кому нужен этот быдл0-Ривордс

В позапрошлом году, в январе 2018 года, были сертификаты на скидку (не помню сколько процентов) на покупки тура онлайн на сайте туркомпании Фарватер.
Покупал два тура в Андорру, сэкономил кучу денег. Хватило на лыжный костюм Salomon.
Но это было один раз. :|
Куча сертификатов -3 грн. на окко то таке.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК)
VASH
 
Повідомлень: 468
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