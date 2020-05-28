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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:42
Искатель написав:
Интернет-банк Форварда глючит не по-детски. Проблема четко на их стороне.
Пришлось стянуть Белой Моно и потом бросить на Идею.
Но, как верно тут писали, лимиты накручиваются... Хотя уже конец месяца, какие там лимиты...
Лимиты не по календарному...
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:48
clientage написав:
Неее, без реальных МСС под категории эти картинки не канают
Да битте:
Послуги АЗС та
автомобільних
сервісів - 5172, 5511, 5531,
5532, 5533, 5541,
5542, 5983, 7511,
7523, 7531, 7534,
7535, 7538, 7542
оплата послуг в
перукарнях та салонах
краси- 7230, 7297, 7298
5122, 5292, 5295, 5912
покупки в аптеках - 5122, 5292, 5295, 5912
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Додано: Чет 28 тра, 2020 23:01
IMPRINTER написав: miltador написав:
Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.
Ну и кому нужен этот быдл0-Ривордс
В позапрошлом году, в январе 2018 года, были сертификаты на скидку (не помню сколько процентов) на покупки тура онлайн на сайте туркомпании Фарватер.
Покупал два тура в Андорру, сэкономил кучу денег. Хватило на лыжный костюм Salomon.
Но это было один раз.
Куча сертификатов -3 грн. на окко то таке.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:00
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК)
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 05:29
А как тут открываются валютные депозиты? Ещё б было здорово если б онлайн.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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