clientage написав:

rollo написав: Учтите, это -3 грн. живыми деньгами, а не бонусами. Учтите, это -3 грн. живыми деньгами, а не бонусами.

Дааа, эт сразу шоли на кассе скидку дают при заправке до полного, но не менее 30л?Ню-ню, вы уже потренеровались так заправляться, оттарировали топливную шкалу у машинки?Гораздо проще просто заправляться, получать бонусы, и через 2 дня уже заправляться за бонусы, получая новые бонусы с общего литража. Ну будет у вас 100 бонусных грн всегда в запасе. И чоо? Так мона и в Алло по дороге заскочить и батареек там купить на те бонусы, или хлебушка в Фоззи. Абсолютно ликвидные фишко-бонусы.