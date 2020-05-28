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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4071407240734074>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:42

  Искатель написав:Интернет-банк Форварда глючит не по-детски. Проблема четко на их стороне.
Пришлось стянуть Белой Моно и потом бросить на Идею.
Но, как верно тут писали, лимиты накручиваются... Хотя уже конец месяца, какие там лимиты...

Лимиты не по календарному...
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:48

  clientage написав:
  omb написав:Выложиили на сайте кешбеки на июнь https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/062020/cashback_calendar_KOKO_june.jpg

Неее, без реальных МСС под категории эти картинки не канают :)

Да битте:
Послуги АЗС та
автомобільних
сервісів - 5172, 5511, 5531,
5532, 5533, 5541,
5542, 5983, 7511,
7523, 7531, 7534,
7535, 7538, 7542

оплата послуг в
перукарнях та салонах
краси- 7230, 7297, 7298
5122, 5292, 5295, 5912


покупки в аптеках - 5122, 5292, 5295, 5912
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 23:01

  IMPRINTER написав:
  miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.


Ну и кому нужен этот быдл0-Ривордс

В позапрошлом году, в январе 2018 года, были сертификаты на скидку (не помню сколько процентов) на покупки тура онлайн на сайте туркомпании Фарватер.
Покупал два тура в Андорру, сэкономил кучу денег. Хватило на лыжный костюм Salomon.
Но это было один раз. :|
Куча сертификатов -3 грн. на окко то таке.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК)
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 05:29

А как тут открываются валютные депозиты? Ещё б было здорово если б онлайн.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:47

  vitaliy_berdinskikh написав:А как тут открываются валютные депозиты? Ещё б было здорово если б онлайн.

Перш за все треба відкрити валютний рахунок. Звичайно у відділенні. Потім внести на нього готівку (ну або якщо вмієте та є бажання звідкілясь свіфтом поповнити), а далі вже можна й он-лайн - в додатку або на веб-сторінці - усе як і з гривневими. А можна і у відділенні через економіста, "не відходячи від каси", щоб заразом і угоду роздрукувати
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:47

  miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.

На фоне 92-го с Glusko по 17,95 (талоны через Toplyvo UA) такой же по качеству 92-й с ОККО даже по 20,49... сомнительное удовольствие.
Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое?
Хотя я не в претензии, даже наоборот :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:50

  clientage написав:
  rollo написав:Учтите, это -3 грн. живыми деньгами, а не бонусами.

Дааа, эт сразу шоли на кассе скидку дают при заправке до полного, но не менее 30л?
Ню-ню, вы уже потренеровались так заправляться, оттарировали топливную шкалу у машинки? :)
Гораздо проще просто заправляться, получать бонусы, и через 2 дня уже заправляться за бонусы, получая новые бонусы с общего литража. Ну будет у вас 100 бонусных грн всегда в запасе. И чоо? Так мона и в Алло по дороге заскочить и батареек там купить на те бонусы, или хлебушка в Фоззи. Абсолютно ликвидные фишко-бонусы.

Ну, справедливости ради, я на этих "-3 грн/л" от МС Бильше просидел с полгода, если не больше. И было интересно. До тех пор, пока в наших краях не открылся Glusko. Не пиарю, просто "зачем платить больше". А на ОККО стали знатно недоливать (народ жалуется).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:52

  rollo написав:Да, скидку дают сразу при заправке до полного. Сначала штрихкод окко, потом шрихкод ваучера бильше, потом оплата картой с кешбэком сколько набежало. :wink:
Но окко уже давно не актуально.
Рулит глуско с талонами от эпика (-3(2) грн.), плюс глускоины, и плюс кешбэк. Сейчас от мони 8% (от фарсика 5%).
Плюс цена на глуско ниже, а качество такое же. Бочка одна.

Активно плюсую!
Я уж испугался, что меня сейчас рекламщиком Glusko объявят. А тут я не один :)
Реально бочка одна, я долго наблюдал и за расходом, и за тем, как себя ведет машина.
Боюсь, придет модератор и надает по голове, поэтому перестаю оффтопить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:53

  ingtrans написав:
  rollo написав:Да, скидку дают сразу при заправке до полного. Сначала штрихкод окко, потом шрихкод ваучера бильше, потом оплата картой с кешбэком сколько набежало.

И, кажется, на фишку еще что-то капает, но я года 2 назад последний раз на ОККО заправлялся и этот момент смутно помню.

При использовании "-3 грн/л" на Фишку капают сущие копейки, т.е. это как раз можно не рассматривать.
Искатель
 
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