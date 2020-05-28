Искатель написав:Интернет-банк Форварда глючит не по-детски. Проблема четко на их стороне. Пришлось стянуть Белой Моно и потом бросить на Идею. Но, как верно тут писали, лимиты накручиваются... Хотя уже конец месяца, какие там лимиты...
miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.
Ну и кому нужен этот быдл0-Ривордс
В позапрошлом году, в январе 2018 года, были сертификаты на скидку (не помню сколько процентов) на покупки тура онлайн на сайте туркомпании Фарватер. Покупал два тура в Андорру, сэкономил кучу денег. Хватило на лыжный костюм Salomon. Но это было один раз. Куча сертификатов -3 грн. на окко то таке.
vitaliy_berdinskikh написав:А как тут открываются валютные депозиты? Ещё б было здорово если б онлайн.
Перш за все треба відкрити валютний рахунок. Звичайно у відділенні. Потім внести на нього готівку (ну або якщо вмієте та є бажання звідкілясь свіфтом поповнити), а далі вже можна й он-лайн - в додатку або на веб-сторінці - усе як і з гривневими. А можна і у відділенні через економіста, "не відходячи від каси", щоб заразом і угоду роздрукувати
miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.
На фоне 92-го с Glusko по 17,95 (талоны через Toplyvo UA) такой же по качеству 92-й с ОККО даже по 20,49... сомнительное удовольствие. Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое? Хотя я не в претензии, даже наоборот
rollo написав:Учтите, это -3 грн. живыми деньгами, а не бонусами.
Дааа, эт сразу шоли на кассе скидку дают при заправке до полного, но не менее 30л? Ню-ню, вы уже потренеровались так заправляться, оттарировали топливную шкалу у машинки? Гораздо проще просто заправляться, получать бонусы, и через 2 дня уже заправляться за бонусы, получая новые бонусы с общего литража. Ну будет у вас 100 бонусных грн всегда в запасе. И чоо? Так мона и в Алло по дороге заскочить и батареек там купить на те бонусы, или хлебушка в Фоззи. Абсолютно ликвидные фишко-бонусы.
Ну, справедливости ради, я на этих "-3 грн/л" от МС Бильше просидел с полгода, если не больше. И было интересно. До тех пор, пока в наших краях не открылся Glusko. Не пиарю, просто "зачем платить больше". А на ОККО стали знатно недоливать (народ жалуется).
rollo написав:Да, скидку дают сразу при заправке до полного. Сначала штрихкод окко, потом шрихкод ваучера бильше, потом оплата картой с кешбэком сколько набежало. Но окко уже давно не актуально. Рулит глуско с талонами от эпика (-3(2) грн.), плюс глускоины, и плюс кешбэк. Сейчас от мони 8% (от фарсика 5%). Плюс цена на глуско ниже, а качество такое же. Бочка одна.
Активно плюсую! Я уж испугался, что меня сейчас рекламщиком Glusko объявят. А тут я не один Реально бочка одна, я долго наблюдал и за расходом, и за тем, как себя ведет машина. Боюсь, придет модератор и надает по голове, поэтому перестаю оффтопить.