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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4071407240734074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:57

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  omb написав:Выложиили на сайте кешбеки на июнь https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/062020/cashback_calendar_KOKO_june.jpg

Неее, без реальных МСС под категории эти картинки не канают :)

Да битте:
Послуги АЗС та
автомобільних
сервісів - 5172, 5511, 5531,
5532, 5533, 5541,
5542, 5983, 7511,
7523, 7531, 7534,
7535, 7538, 7542

оплата послуг в
перукарнях та салонах
краси- 7230, 7297, 7298
5122, 5292, 5295, 5912


покупки в аптеках - 5122, 5292, 5295, 5912

Хм... Т.е. Ева с Простором - в пролете. А я уж было собрался Пудру из кошелька вынимать... Не, пусть полежит.
Ничего, на аптеках оторвемся. В апреле было 5%, сейчас 7%. Налетай, народ!
Искатель
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 22.02.16
Подякував: 560 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:05

  Искатель написав:
Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое?
Хотя я не в претензии, даже наоборот :)


Пользуюсь кредитной КоКо с ноября 2019 г. Вы правы - раньше Форвард не давал 2 месяца подряд по одной и той же категории.
Может это начало хорошей традиции? Я тоже совсем не против, если cashback на АЗС станет постоянным.
Anadonta
 
Повідомлень: 803
З нами з: 25.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:18

  Anadonta написав:
  Искатель написав:
Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое?
Хотя я не в претензии, даже наоборот :)


Пользуюсь кредитной КоКо с ноября 2019 г. Вы правы - раньше Форвард не давал 2 месяца подряд по одной и той же категории.
Может это начало хорошей традиции? Я тоже совсем не против, если cashback на АЗС станет постоянным.

Ну, я тоже с ноября. Спрашивал тех, кто еще по старым кредиткам Календарь кэшбэка юзал...
И аптеки мои любимые (не от хорошей жизни) повторили (было в апреле 5%, сейчас вообще 7%).
Форвард, я готов тебе простить даже глюки с переводом денег!
Искатель
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 22.02.16
Подякував: 560 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
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4
4
  #<1 ... 4071407240734074
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