Искатель написав: Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое? Хотя я не в претензии, даже наоборот
Пользуюсь кредитной КоКо с ноября 2019 г. Вы правы - раньше Форвард не давал 2 месяца подряд по одной и той же категории. Может это начало хорошей традиции? Я тоже совсем не против, если cashback на АЗС станет постоянным.
Искатель написав: Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое? Хотя я не в претензии, даже наоборот
Пользуюсь кредитной КоКо с ноября 2019 г. Вы правы - раньше Форвард не давал 2 месяца подряд по одной и той же категории. Может это начало хорошей традиции? Я тоже совсем не против, если cashback на АЗС станет постоянным.
Ну, я тоже с ноября. Спрашивал тех, кто еще по старым кредиткам Календарь кэшбэка юзал... И аптеки мои любимые (не от хорошей жизни) повторили (было в апреле 5%, сейчас вообще 7%). Форвард, я готов тебе простить даже глюки с переводом денег!