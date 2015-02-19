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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4072407340744075>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 07:57

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  omb написав:Выложиили на сайте кешбеки на июнь https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/062020/cashback_calendar_KOKO_june.jpg

Неее, без реальных МСС под категории эти картинки не канают :)

Да битте:
Послуги АЗС та
автомобільних
сервісів - 5172, 5511, 5531,
5532, 5533, 5541,
5542, 5983, 7511,
7523, 7531, 7534,
7535, 7538, 7542

оплата послуг в
перукарнях та салонах
краси- 7230, 7297, 7298
5122, 5292, 5295, 5912


покупки в аптеках - 5122, 5292, 5295, 5912

Хм... Т.е. Ева с Простором - в пролете. А я уж было собрался Пудру из кошелька вынимать... Не, пусть полежит.
Ничего, на аптеках оторвемся. В апреле было 5%, сейчас 7%. Налетай, народ!
Искатель
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 22.02.16
Подякував: 560 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:05

  Искатель написав:
Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое?
Хотя я не в претензии, даже наоборот :)


Пользуюсь кредитной КоКо с ноября 2019 г. Вы правы - раньше Форвард не давал 2 месяца подряд по одной и той же категории.
Может это начало хорошей традиции? Я тоже совсем не против, если cashback на АЗС станет постоянным.
Anadonta
 
Повідомлень: 803
З нами з: 25.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:18

  Anadonta написав:
  Искатель написав:
Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое?
Хотя я не в претензии, даже наоборот :)


Пользуюсь кредитной КоКо с ноября 2019 г. Вы правы - раньше Форвард не давал 2 месяца подряд по одной и той же категории.
Может это начало хорошей традиции? Я тоже совсем не против, если cashback на АЗС станет постоянным.

Ну, я тоже с ноября. Спрашивал тех, кто еще по старым кредиткам Календарь кэшбэка юзал...
И аптеки мои любимые (не от хорошей жизни) повторили (было в апреле 5%, сейчас вообще 7%).
Форвард, я готов тебе простить даже глюки с переводом денег!
Искатель
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 22.02.16
Подякував: 560 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:30

Подскажите а что поменяли тарифы на Коко дебит,я зашла сегодня в тарифы и обнаружила 13% на положительный остаток без привязки к 15000
REA 1109
 
Повідомлень: 69
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:34

REA 1109 можна посилання де Ви таке побачили?
Тут все по-старому, а з 17 червня ріжуть до 10% якщо більше 15к грн
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлень: 109
З нами з: 08.01.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:47

в интернет банкинге когда открываешь вкладку тарифы карты
REA 1109
 
Повідомлень: 69
З нами з: 18.07.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:01

REA 1109 наверно не изменили, но скоро выплата, так что проверим
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 08.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:06

  Искатель написав:
  miltador написав:Тут тихо і без шуму перезапустилась програма Mastercard Більше але тепер банкам треба самим спочатку стати партнерами програми щоб додати туди їх картки. Форвард картки вже можна додати. З цікавих сертифікатів - ОККО -3 грн\л.

На фоне 92-го с Glusko по 17,95 (талоны через Toplyvo UA) такой же по качеству 92-й с ОККО даже по 20,49... сомнительное удовольствие.
Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое?
Хотя я не в претензии, даже наоборот :)

Видят что хорошие обороты по категории, хотят подсадить нас на кОкО :D
Rainbow
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 579 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Як увімкнути смс-інфо по карті Коко? Через додаток можна?
Кочевник
 
Повідомлень: 1459
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Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:18

Кочевник в додатку в меню картки є "Управління СМС сервісом".
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 109
З нами з: 08.01.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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