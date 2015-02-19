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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Воно реально працює, чи краще через теплу лінію? І потім вимикати у відділенні?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:25
Искатель, см. viewtopic.php?p=4976921#p4976921
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кому то звонила робобаба с сообщением о списании остатков денег со счетов? Нужно акцептировать нажав 1 ?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ваш кеш-бек на червень: авто та АЗС-5%, салони краси-12%, аптеки-7%
Кредитка
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