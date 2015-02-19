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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4072407340744075

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Воно реально працює, чи краще через теплу лінію? І потім вимикати у відділенні?
Кочевник
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 16.02.17
Подякував: 243 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:25

Искатель, см. viewtopic.php?p=4976921#p4976921
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31493
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кому то звонила робобаба с сообщением о списании остатков денег со счетов? Нужно акцептировать нажав 1 ?
lel
 
Повідомлень: 2588
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Подякував: 984 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ваш кеш-бек на червень: авто та АЗС-5%, салони краси-12%, аптеки-7%
Кредитка
maxstar
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Повідомлень: 43
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  #<1 ... 4072407340744075
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clientage

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