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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Воно реально працює, чи краще через теплу лінію? І потім вимикати у відділенні?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:25
Искатель, см. viewtopic.php?p=4976921#p4976921
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кому то звонила робобаба с сообщением о списании остатков денег со счетов? Нужно акцептировать нажав 1 ?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ваш кеш-бек на червень: авто та АЗС-5%, салони краси-12%, аптеки-7%
Кредитка
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Народ подскажите, расчётная дата 30 число выпадает на субботу, когда нужно пополнить , сегодня или можно в понедельник 1 июня перекинуть со своей депозитки в форвард онлайн?
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