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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4072407340744075

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Воно реально працює, чи краще через теплу лінію? І потім вимикати у відділенні?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:25

Искатель, см. viewtopic.php?p=4976921#p4976921
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кому то звонила робобаба с сообщением о списании остатков денег со счетов? Нужно акцептировать нажав 1 ?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ваш кеш-бек на червень: авто та АЗС-5%, салони краси-12%, аптеки-7%
Кредитка
maxstar
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52

  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.

Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Народ подскажите, расчётная дата 30 число выпадает на субботу, когда нужно пополнить , сегодня или можно в понедельник 1 июня перекинуть со своей депозитки в форвард онлайн?
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югин
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