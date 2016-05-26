|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:22
Воно реально працює, чи краще через теплу лінію? І потім вимикати у відділенні?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:25
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31506
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2503 раз.
- Подякували: 3674 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:36
Кому то звонила робобаба с сообщением о списании остатков денег со счетов? Нужно акцептировать нажав 1 ?
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2588
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 984 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:02
Ваш кеш-бек на червень: авто та АЗС-5%, салони краси-12%, аптеки-7%
Кредитка
-
maxstar
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 11.07.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:33
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 469
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52
VASH написав:
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2502
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 481 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:06
Народ подскажите, расчётная дата 30 число выпадает на субботу, когда нужно пополнить , сегодня или можно в понедельник 1 июня перекинуть со своей депозитки в форвард онлайн?
https://todobankref.page.link/Ti8D +50 грн todobank
https://monobank.ua/r/XNms +50 ГРН Моно https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl +55 грн Спортбанк Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
-
югин
-
-
- Повідомлень: 241
- З нами з: 09.09.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:17
Искатель написав: Anadonta написав: Искатель написав:
Интересно вот что. Второй месяц подряд Форвард ставит категорию АЗС. Кто здесь старожил (по другим кредиткам), бывало такое?
Хотя я не в претензии, даже наоборот
Пользуюсь кредитной КоКо с ноября 2019 г. Вы правы - раньше Форвард не давал 2 месяца подряд по одной и той же категории.
Может это начало хорошей традиции? Я тоже совсем не против, если cashback на АЗС станет постоянным.
Ну, я тоже с ноября. Спрашивал тех, кто еще по старым кредиткам Календарь кэшбэка юзал...
И аптеки мои любимые (не от хорошей жизни) повторили (было в апреле 5%, сейчас вообще 7%).
Форвард, я готов тебе простить даже глюки с переводом денег!
А некоторые такой хороший банк скунсом называют
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:19
clientage Все равно на Глуско дешевле.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 686
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:29
vollena71 написав: VASH написав:
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р
А шо вже тягне Ок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33599
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1679 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86326
|10122826
|
|
|16253
|2260865
|
|
|363
|73748
|
|