Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:06

Народ подскажите, расчётная дата 30 число выпадает на субботу, когда нужно пополнить , сегодня или можно в понедельник 1 июня перекинуть со своей депозитки в форвард онлайн?

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