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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:29
Раніше писали, я в тому числі, що можливо форвард зливає фін компаніям мобільні номери. Можливо й ні:
Юнекс Банк "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx.
Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит.
Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:33
maxstar написав:
Ваш кеш-бек на червень: авто та АЗС-5%, салони краси-12%, аптеки-7%
Кредитка
3%-8%-4% відповідно по чорній КоКо.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:39
югин написав:
Народ подскажите, расчётная дата 30 число выпадает на субботу, когда нужно пополнить <...>?
В этой ветке писали, вроде бы, что гасить карту надо в РД-1. Т. е. сегодня крайний день не стать спонсором.
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MASolomko
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:41
MASolomko написав: югин написав:
Народ подскажите, расчётная дата 30 число выпадает на субботу, когда нужно пополнить <...>?
В этой ветке писали, вроде бы, что гасить карту надо в РД-1. Т. е. сегодня крайний день не стать спонсором.
Саме так...перевірено на практиці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:53
Щось барсучелло не надсилає смс для підтвердження переказів в додатку.
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Кочевник
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:56
Кочевник написав:
Щось барсучелло не надсилає смс для підтвердження переказів в додатку.
Заскунсився.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:57
Певно в них з Альфою на Азерфон один шлюз. Обидва туплять. Бо ТАЗік вже роздуплився.
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Кочевник
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:06
Квесторе_поверніться написав: vollena71 написав: VASH написав:
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р
А шо вже тягне Ок?
Только что - ОК
+50 грн
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- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
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