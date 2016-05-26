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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4073407440754076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Раніше писали, я в тому числі, що можливо форвард зливає фін компаніям мобільні номери. Можливо й ні:
Юнекс Банк "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx.
Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит.
Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:33

  maxstar написав:Ваш кеш-бек на червень: авто та АЗС-5%, салони краси-12%, аптеки-7%
Кредитка

3%-8%-4% відповідно по чорній КоКо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  югин написав:Народ подскажите, расчётная дата 30 число выпадает на субботу, когда нужно пополнить <...>?
В этой ветке писали, вроде бы, что гасить карту надо в РД-1. Т. е. сегодня крайний день не стать спонсором.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:41

  MASolomko написав:
  югин написав:Народ подскажите, расчётная дата 30 число выпадает на субботу, когда нужно пополнить <...>?
В этой ветке писали, вроде бы, что гасить карту надо в РД-1. Т. е. сегодня крайний день не стать спонсором.

Саме так...перевірено на практиці.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Щось барсучелло не надсилає смс для підтвердження переказів в додатку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:56

  Кочевник написав:Щось барсучелло не надсилає смс для підтвердження переказів в додатку.

Заскунсився. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Певно в них з Альфою на Азерфон один шлюз. Обидва туплять. Бо ТАЗік вже роздуплився.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:06

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:
  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.

Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р

А шо вже тягне Ок?

Только что - ОК
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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