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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4074407540764077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:09

  vollena71 написав:
  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.

Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р


Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  VASH написав:Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?

Безкомісійного термінала по одноходівці налтермінал-КоКо чорна чи жовта ше не виявив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

У Львові все добре з відділенням Барсика? Працює штатно, менеджери ввічливі?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:21

  Кочевник написав:У Львові все добре з відділенням Барсика? Працює штатно, менеджери ввічливі?

Місяць тому саме так і було. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33609
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:24

  VASH написав:
  vollena71 написав:
  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.

Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р


Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?

Ну так спрашивали гуманный и быстрый способ, а безнал по обоим критериям подходит лучше всего
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:29

  VASH написав:
  vollena71 написав:
  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.

Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р


Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?

а с каких пор пополнение с терминала стало оперативнее пополнения с карты в приложении?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:35

  VASH написав:
Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?

К сожалению, из вашего вопроса совершенно не очевидно, что вас интересует пополнение наличкой.
А для меня пополнение через терминал или кассу наиболее сложные способы, поэтому ничего не могу сказать про терминалы
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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