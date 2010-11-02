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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:09
vollena71 написав: VASH написав:
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р
Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:13
VASH написав:
Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?
Безкомісійного термінала по одноходівці налтермінал-КоКо чорна чи жовта ше не виявив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:18
У Львові все добре з відділенням Барсика? Працює штатно, менеджери ввічливі?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:21
Кочевник написав:
У Львові все добре з відділенням Барсика? Працює штатно, менеджери ввічливі?
Місяць тому саме так і було.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:24
VASH написав: vollena71 написав: VASH написав:
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р
Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?
Ну так спрашивали гуманный и быстрый способ, а безнал по обоим критериям подходит лучше всего
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:29
VASH написав: vollena71 написав: VASH написав:
Подскажите, пожалуйста, как гуманно и оперативно пополнить карты Форварда (КОКО, БВК). Заранее благодарен.
Зайти в приложение и пополнить с карты банка с бесплатным исходящим р2р
Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?
а с каких пор пополнение с терминала стало оперативнее пополнения с карты в приложении?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:35
VASH написав:
Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?
К сожалению, из вашего вопроса совершенно не очевидно, что вас интересует пополнение наличкой.
А для меня пополнение через терминал или кассу наиболее сложные способы, поэтому ничего не могу сказать про терминалы
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