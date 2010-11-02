Спасибо, это очевидно т.е. все терминалы только с комиссией?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:09
Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Безкомісійного термінала по одноходівці налтермінал-КоКо чорна чи жовта ше не виявив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
У Львові все добре з відділенням Барсика? Працює штатно, менеджери ввічливі?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:21
Місяць тому саме так і було.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:24
Ну так спрашивали гуманный и быстрый способ, а безнал по обоим критериям подходит лучше всего
Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:29
а с каких пор пополнение с терминала стало оперативнее пополнения с карты в приложении?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 16:35
К сожалению, из вашего вопроса совершенно не очевидно, что вас интересует пополнение наличкой.
А для меня пополнение через терминал или кассу наиболее сложные способы, поэтому ничего не могу сказать про терминалы
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:16
Всім доброго вечора)
Раніше хтось із форумчан писав на цій гілці, що має 5 дебетових Коко-кард. Скажіть, яким способом можна їх оформити?
Залишив заявку по реферальному посиланню, передзвонили з банку: "У вас вже є 1 дебетова картка, більшу кількість неможливо оформити".
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:18
Сейчас мб работает?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:20
Аналогічна ситуація. Оформив в понеділок КОКО Дебіт Виза. Хотів ще Мастеркард - дзуськи..
Пі. Ся. Але маю ще Депозитку (дві дебетки разом получається).
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