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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:23
На моєму відділенні сказали,що другу Дебетку не має можливості відкрити з березня місяця.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:28
Не дают уже. 2 недели назад пытался получить вторую, когда оформлял Коко кредитку.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:12
jay2004 написав: Scorpio38 написав:
Всім доброго вечора)
Раніше хтось із форумчан писав на цій гілці, що має 5 дебетових Коко-кард. Скажіть, яким способом можна їх оформити?
Залишив заявку по реферальному посиланню, передзвонили з банку: "У вас вже є 1 дебетова картка, більшу кількість неможливо оформити".
Аналогічна ситуація. Оформив в понеділок КОКО Дебіт Виза. Хотів ще Мастеркард - дзуськи..
Пі. Ся. Але маю ще Депозитку (дві дебетки разом получається).
Кто не успел, тот опоздал.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:57
Є 3 чорних КоКо + депозитка.
В кого більше?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:56
Квесторе_поверніться написав:
Є 3 чорних КоКо + депозитка.
В кого більше?
У меня еще желтая кредитная с лимитом.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 00:17
Rimlyanin1 написав:Раніше писали, я в тому числі, що можливо форвард зливає фін компаніям мобільні номери. Можливо й ні:
Юнекс Банк "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx.
Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит.
Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.
То правда, зливають данні "партнери" Finx при відмові клієнту. Там не тільки Юнекс банк ))
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Додано: Суб 30 тра, 2020 04:00
югин написав:
Народ подскажите, расчётная дата 30 число выпадает на субботу, когда нужно пополнить , сегодня или можно в понедельник 1 июня перекинуть со своей депозитки в форвард онлайн?
Сообщаем, расчетная дата по Вашей карте «Кредитная карта КОКО КАРД Visa Noname» (договор - 20....), установленная Банком – это 30 число каждого месяца.
В случае, если расчетная дата припадает на выходной день, то автоматически переносится на следующий рабочий день.
Так как в мае 2020 расчетная дата припала на выходной день, то автоматически будет перенесена на первый рабочий день, а именно на 01.06.2020
Так отвечают в приложении. Но РД-1 - оно надежнее.
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