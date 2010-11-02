Пудра: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
Коко: салоны 7230, 7297, 7298, 5122, 5292, 5295, 5912. Аптеки 5122, 5292, 5295, 5912
Ещё бы узнать под каким МСС прячется моя клиника.
п.с. сравнил с МСС Аллы, там:
Здоров’я - аптеки, обслуговування в медичних закладах та магазинах оптики. Коди MCC: 5122, 5292, 5295, 5912, 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099.
Скорее всего клиники под 80хх прячутся, так что Коко в пролёте. Только аптеки.