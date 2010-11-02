RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4076407740784079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:13

Пудра: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
Коко: салоны 7230, 7297, 7298, 5122, 5292, 5295, 5912. Аптеки 5122, 5292, 5295, 5912
Ещё бы узнать под каким МСС прячется моя клиника.
п.с. сравнил с МСС Аллы, там:
Здоров’я - аптеки, обслуговування в медичних закладах та магазинах оптики. Коди MCC: 5122, 5292, 5295, 5912, 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099.
Скорее всего клиники под 80хх прячутся, так что Коко в пролёте. Только аптеки.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 15.02.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:16

  guntherhouse777 написав:В случае, если расчетная дата припадает на выходной день...
Так как в мае 2020 расчетная дата припала на выходной день...

"Припадает" - это прекрасно )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4132
З нами з: 27.12.17
Подякував: 93 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4076407740784079
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, jay2004, riwalir і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1625, 1626, 1627
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16265 2262128
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 09:39
omb
Банк Земельний Капiтал 1 ... 36, 37, 38
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:32
373 74428
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 09:02
тарасов
Банк Глобус 1 ... 660, 661, 662
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6613 861797
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 00:54
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8513)
30.05.2020 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.