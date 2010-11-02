Додано: Суб 30 тра, 2020 10:34

Сегодня переводы с КОКО-дебитки на 2 разные карты Привата (суммы до 1 тыс грн.) вернулись через несколько минут. С Форварда уходит и потом возвращается.

Переводы на ПУМБ - все успешно. И дальше с ПУМБа на Приват - все уходит.

Шо то таке?