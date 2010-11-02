Сегодня переводы с КОКО-дебитки на 2 разные карты Привата (суммы до 1 тыс грн.) вернулись через несколько минут. С Форварда уходит и потом возвращается. Переводы на ПУМБ - все успешно. И дальше с ПУМБа на Приват - все уходит. Шо то таке?
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guntherhouse777 написав:В случае, если расчетная дата припадает на выходной день... Так как в мае 2020 расчетная дата припала на выходной день...
"Припадает" - это прекрасно )
Ну українською -- припадає, по-русски -- выпадает Вообщем у Фарсика дата погашения если и не шкутильгає, то вааще отваливается, потому как переноси, не переноси ту дату, а обеспечить гроши на картсчете нуна ДО этой даты. Т.е. вот у кого РД 30/05, то тот перенос её на 01/06 до лампочки, т.е. погаситься, шо до 30, шо до 1го -- эт значит отСЭПиться нуна было 29го
clientage написав:эт значит отСЭПиться нуна было 29го
Можна через касу...готівкою...було.
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