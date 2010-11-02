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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4077407840794080>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:13

Пудра: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
Коко: салоны 7230, 7297, 7298, 5122, 5292, 5295, 5912. Аптеки 5122, 5292, 5295, 5912
Ещё бы узнать под каким МСС прячется моя клиника.
п.с. сравнил с МСС Аллы, там:
Здоров’я - аптеки, обслуговування в медичних закладах та магазинах оптики. Коди MCC: 5122, 5292, 5295, 5912, 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099.
Скорее всего клиники под 80хх прячутся, так что Коко в пролёте. Только аптеки.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:16

  guntherhouse777 написав:В случае, если расчетная дата припадает на выходной день...
Так как в мае 2020 расчетная дата припала на выходной день...

"Припадает" - это прекрасно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:34

Сегодня переводы с КОКО-дебитки на 2 разные карты Привата (суммы до 1 тыс грн.) вернулись через несколько минут. С Форварда уходит и потом возвращается.
Переводы на ПУМБ - все успешно. И дальше с ПУМБа на Приват - все уходит.
Шо то таке?
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ukrprom2014
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ukrprom2014
п2п маршрутизація.. вона така :wink:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:50

  greenozon написав:ukrprom2014
п2п маршрутизація.. вона така :wink:

ГЛ Привата пояснить глюк не может, надо чтоб власник карты орбращался :(
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:06

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:В случае, если расчетная дата припадает на выходной день...
Так как в мае 2020 расчетная дата припала на выходной день...

"Припадает" - это прекрасно )

Ну українською -- припадає, по-русски -- выпадает 8)
Вообщем у Фарсика дата погашения если и не шкутильгає, то вааще отваливается, потому как переноси, не переноси ту дату, а обеспечить гроши на картсчете нуна ДО этой даты. Т.е. вот у кого РД 30/05, то тот перенос её на 01/06 до лампочки, т.е. погаситься, шо до 30, шо до 1го -- эт значит отСЭПиться нуна было 29го :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:эт значит отСЭПиться нуна было 29го

Можна через касу...готівкою...було. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:19

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:эт значит отСЭПиться нуна было 29го

Можна через касу...готівкою...було. :)

1го или таки 29го?
С наличкой щас хлопотно, нуна ж ее антисепликом обработать, да так, шобы потом счетная машинка не сказала, шо то грибок. Хлопотно енто :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:1го или таки 29го?

29. 1 не ризикнув би.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:40

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:В случае, если расчетная дата припадает на выходной день...
Так как в мае 2020 расчетная дата припала на выходной день...

"Припадает" - это прекрасно )

У них уже много лет "припадает".
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